Pomini difende Meret: “Patetico metterlo in discussione, qualche indecisione ci può stare”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Che il Napoli potesse avere delle difficoltà era abbastanza prevedibile. Non essendo abituato a vincere tutti gli anni, ci sta di pagare un po’. Fare meglio dell’anno scorso era impossibile”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex portiere di - tra le altre - Sassuolo e Palermo, Alberto Pomini.

Quali sono stati gli errori di Garcia?

“Non so se non sia riuscito a trovare il giusto feeling. Il Napoli comunque ha puntato su Mazzarri come traghettatore, l’anno prossimo magari cercheranno un tecnico più da progetto”.

Meret ha ricevuto qualche critica.

“Nell’arco di due anni qualche minima indecisione ci può stare. Metterlo in discussione però mi sembra patetico”.