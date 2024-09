Podcast Ponciroli: "Il Napoli farà strada e sarà un problema per tutte le altre"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Fabrizio Ponciroli. Queste le sue parole:

Che Roma è stata quella di ieri con l’Athletic Bilbao?

“La Roma ha un grande attaccante tra le mani, è stata la scelta azzeccata. Dovbyk ha fisico, testa e fiuto del gol, questo è un bel punto di partenza perché non ci sono tante squadre che possono godere di un attaccante così continuo, sia nel gioco che nei gol. La Roma è in costruzione, Juric è appena arrivato, mi sembra un work in progress ma vedo qualcosa di buono. Ha ampi margini di miglioramento, peccato per ieri perché ha sofferto ma poteva portarla a casa. Vedo segnali positivi nell’ambiente Roma. Continuo a credere che l’addio di De Rossi non sia stato corretto, ma Juric ora sta dando sostanza e ha un grande attaccante che può fare la differenza”.

Il Napoli delle seconde linee che indicazioni lascia?

“Che la mano di Conte si vede sempre di più. Tutti quelli che lavorano per lui vogliono dare il massimo, chi ha l’occasione di giocare vuole sempre dare il massimo. Il Palermo non ha quel qualcosa che serve per tenere il Napoli, ma il motore ora gira e Conte sta facendo capire a tutti cosa vuole vedere in campo. Non è una sorpresa, se lasci carta bianca a Conte e trova giocatori che sono disposti a seguirlo il Napoli diventa un problema per tutti. Bisognerà vedere come gestiranno eventuali crisi, ma questo Napoli va sempre meglio. Neres ha una velocità che hanno in pochi, per me fa già parte dei titolari, mi sembra un giocatore di livello top, Ngonge è una buonissima alternativa come dovrebbero avere tutte le squadre. Il Napoli è strutturato bene e se seguono i dettami di Conte farà tanta strada”.