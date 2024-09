Porrini: "McTominay è un mediano moderno. Scudetto? Una favorita prima del Napoli"

Sergio Porrini, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kisskissnapoli.it: “McTominay credo proprio possa fare la differenza nel nostro campionato. Ha grande struttura fisica, potenza muscolare, tecnica. Insomma: è il prototipo del mediano moderno. Un vero e proprio jolly della mediana adatto a giocare in ogni zona. E’ un calciatore cresciuto tanto negli ultimi anni e rappresenta l’esempio lampante di come il movimento calcistico scozzese sia sia evoluto rispetto a quando sono andato a giocare lì negli anni 90.

Si sono adeguati agli standard della Premier League ed in generale degli altri campionati importanti europei a tal punto da permettere agli stessi calciatori scozzesi di affermarsi in Gran Bretagna così come in Europa, mostrando un potenziale importante. Detto ciò McTominay e Gilmour , così come lo è stato Ferguson al Bologna, saranno grandi protagonisti nella nostra serie A. Il processo di crescita del Napoli è evidente da quando è arrivato Conte. Una crescita arrivata sia dalla sconfitta di Verona che, naturalmente, dalle prestazioni e dalla vittorie successive. Successi arrivati in partite dove comunque il Napoli aveva concesso occasioni agli avversari ed a mio avviso questo rappresenta un modo per Conte di lavorare sulle cose da migliorare ma con la tranquillità di un filotto di successi ottenuti, allentando la pressione accumulatasi dopo Verona. In prospettiva vedo il Napoli subito dopo l’Inter per la lotta Scudetto anche se al momento anche le big stanno avendo alti e bassi, proprio come l’Inter tra pari in Champions e derby perso. E non avere l’impegno settimanale può rappresentare un vero vantaggio per gli azzurri”.