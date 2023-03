Possibile richiesta di danni alla Germania? Il prefetto di Napoli: "È presto per dirlo"

"Ringraziamo le forze dell'ordine che hanno evitato conseguenze gravi ieri a Napoli". Sono le parole del prefetto di Napoli, Claudio Palomba, nel corso del riunione urgente in prefettura all'indomani degli scontri avvenuti ieri nel centro della città con i tifosi dell'Eintracht Francoforte: "Molti chiedono il motivo per cui è stato scelto di far sfilare i tifosi dell'Eintracht per la città. Lungo il corteo non è successo nulla. Si trattava di persone che non erano in possesso di armi. Si è deciso di seguirli e accompagnarli.