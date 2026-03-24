Pozzo su Lucca: "A Udine aveva carattere e segnava, non so perché ha invertito rendimento"
Come mai Lucca ha steccato al Napoli? A questa domanda ha provato a rispondere, durante 'La politica nel pallone' in onda su Radio GR Parlamento, Gianpaolo Pozzo, patron dell'Udinese: "Noi lo avevamo qui che funzionava bene, ha fatto ottimi campionati. Bisogna avere un po' di pazienza, le cose non girano bene subito. Non so perché, non è possibile che un giocatore così giovane inverta il rendimento da un anno a un altro. Deve sicuramente ritornare fuori quel giocatore che abbiamo conosciuto, aveva carattere e segnava".
Che ne pensa del Como che vuole la Champions?
"Sono miracolosi per la verità. Non bastano i soldi, bisogna essere anche capaci, sono arrivati in una zona che sotto il profilo calcistico non ha una grande tradizione e stanno facendo delle cose incredibili. Sono bravi nella gestione, hanno centrato tutto, anche l'acquisto dei giocatori. Bravissimi. Non li conosco, ma hanno investito bene i loro soldi".
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