Lang: "Il pollice mi è rimasto impigliato in una recinzione molto appuntita, ho ancora dolore"

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L'olandese ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della nazionale dopo il brutto incidente al pollice occorso in Liverpool-Arsenal.

Noa Lang, attaccante del Napoli in prestito al Galatasaray, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della nazionale olandese dopo il brutto incidente al pollice occorso nel quarto di finale di Champions League in Liverpool-Arsenal: "Il mio pollice è rimasto impigliato in una recinzione molto appuntita dietro un cartellone pubblicitario".

Le condizioni di Lang

"Mi sono fatto un taglio molto profondo. Gli interventi chirurgici sono andati bene, ma ho ancora dolore. Il mio pollice è ancora lì e il dottore pensa che guarirà. Spero di poter giocare contro l'Ecuador martedì, ma non correremo rischi. I Mondiali sono più importanti".