Campionato riaperto? Il ds Lupo: "Sbagliato pensare che fosse chiuso"

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"Escludere a priori che ci possa essere un ribaltamento è sbagliato. Fermo restando che l'Inter rimane la favorita".

Fabio Lupo, direttore sportivo, ex tra le altre di Sampdoria, Torino e Palermo ha parlato a TuttoMercatoWeb.com: "Campionato riaperto? Sì, ma in realtà era sbagliato pensare che il campionato fosse chiuso. Finché non hai tagliato la linea del traguardo il campionato non è mai concluso. C'è una squadra che deve ancora vincere il campionato".

Quanto crede nella rimonta di Milan o Napoli?

"Escludere a priori che ci possa essere un ribaltamento è sbagliato. Fermo restando che l'Inter rimane la favorita".

Come spiega i continui passi falsi della Juve?

"Probabilmente è colpa della mancanza di identità precedente all'arrivo di Spalletti. Mentre a Como s'è perseguita un'idea di gioco e una filosofia. Se devo scegliere l'insegnamento dico Como: è il modo giusto di come andrebbe fatto calcio".