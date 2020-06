Prandelli: "Gattuso si è reso protagonista diventando il riferimento della squadra"

L'ex CT della Nazionale italiana Cesare Prandelli è intervenuto ai microfoni di TMW Radio soffermandosi sul Napoli di Gattuso: "Io penso che le persone che hanno delle qualità importanti come Gattuso debbano metterle nello spogliatoio. Ringhio lo ha fatto cambiando qualcosa a livello tattico ed eliminando alibi alla squadra. Ha ritrovato condizione il Napoli. Noi pensiamo che i giocatori una volta all’apice possano mantenere la stessa condizione sempre, ma non è così. Quando le cose non vanno iniziano ad avere dei dubbi. Gattuso si è reso protagonista diventando il loro punto di riferimento abbassando le aspettative nei loro confronti e alzandole a livello di squadra".