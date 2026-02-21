Prandelli su Atalanta-Napoli: "La gara finirà così..."

Prandelli su Atalanta-Napoli: "La gara finirà così..."TuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 11:30Le Interviste
di Daniele Rodia

Lunga e piacevole intervista di Cesare Prandelli sulle pagine de Il Mattino oggi in edicola. L'ex allenatore della Nazionale Italiana ed ex giocatore dell'Atalanta, si è pronunciato su Atalanta-Napoli in scena domani alle ore 15.

"Gli infortuni per Conte non finiscono mai. Ma troverà qualche soluzione per riuscire a vincere la partita. Lui non si arrende mai e non dà mai alibi alla sua squadra. Poi c’è Palladino: ha creato una certa atmosfera a Bergamo. Ma nella testa c’è anche il ritorno con il Borussia Dortmund. Diciamo: ci divertiremo".