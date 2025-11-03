Montervino: "Ok subire il Como, ma è dura se quando riparti Neres e Politano sono a 70m..."

vedi letture

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’ su Canale 8, è intervenuto l’ex centrocampista del Napoli Francesco Montervino: "Contro l'Inter ti aspetti più sacrificio di tutti, più corse, più raddoppi, una squadra più bassa e compatta. La valutazione che tu hai quando vedi una squadra così, se vince ancor meglio, è di sacrificio e di esplosione di qualità. Quando tu invece la partita la devi fare, non concepisci il Neres prima punta o lo Spinazzola ala sinistra.

Oggi il Como è una squadra forte, non una matricola... però posso pensare di non subire così tanto il palleggio del Como in casa mia? O meglio, secondo me non è sbagliato subire il palleggio del Como, è sbagliato se quando devi ripartire i giocatori che ti servono in contropiede come il Neres di turno, il Noa Lang o il Politano, stanno 70 metri dietro ed è dura. Quindi vai per il gioco diretto su Hojlund da solo contro due o tre difensori, su questa palla diretta che lui non sa neanche lavorare bene e deve migliorare. Neres si applica difensivamente, ma con quel lavoro difensivo perde lucidità. Lang lo stesso, quando entra si guarda dietro e fa 70 metri dietro perché non vuole perdere posizione altrimenti dice chi lo sente poi domani…".