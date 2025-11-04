Varriale: "Il Napoli ha la gara in mano se gioca da Napoli. Occhio a una soluzione tattica..."

Il giornalista Enrico Varriale, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di 'A Tutto Napoli', ha parlato del match che attende gli azzurri oggi alle ore 18:45: "L’Eintracht Francoforte è una squadra abbastanza fragile nella fase difensiva, infatti è ottava in Bundesliga, anche se Toppmoller è un bravo allenatore e lo ha dimostrato anche in passato. Io credo che il Napoli ha la partita in mano: se il Napoli gioca da Napoli, la partita la deve vincere.

Io sono curioso di capire quali sono le soluzioni tattiche di Conte in attacco: posto il recupero di Lobotka che è una cosa importante, voglio vedere se conte farà quello che mi ero permesso di ipotizzare, cioè far giocare più vicini Neres e Hojlund. Aveva cominciato così contro il Como e anche bene, poi un po’ è successo che Spinazzola non era in condizioni ottimali per garantire inserimenti sulla fascia sinistra, un po’ il Como ha preso il sopravvento a centrocampo e Neres si è dovuto allargare. Però avere i due attaccanti più vicini potrebbe essere secondo me una soluzione”.