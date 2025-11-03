Marinozzi: "Elmas ha aiutato nelle uscite più di Gilmour: vi racconto una giocata..."

vedi letture

Andrea Marinozzi, giornalista e telecronista Dazn, in un video sul suo canale YouTube si è soffermato a parlare di un calciatore azzurro: "In Napoli-Como, la svolta arriva in maniera quasi paradossale con l’infortunio di Gilmour. Il Napoli riesce a uscire meglio dalla riaggressione del Como grazie ad Eljif Elmas. Può sembrare paradossale perché Gilmour è un ragazzo bravo nel giocare sotto pressione, ma con Elmas il Como perde inizialmente il riferimento, devono riassestarsi rapidamente.

E infatti la prima uscita è al minuto 39, appena entrato trovano Elmas. Ma poi il macedone è bravo non tanto nel giocare il pallone sotto pressione, ma nello smarcarcamento. C’è una giocata intorno al 41esimo minuto in cui il Como prova a riaggredire alla sinistra del Napoli, ed Elmas ha già fatto il movimento dietro Nico Paz: riceve e porta poi il pallone a destra così il Napoli riesce a sviluppare la giocata. I movimenti di Elmas hanno aiutato il Napoli a uscire dalla riaggressione del Como”.