Podcast Di Gennaro: "Conte ci va a nozze con le critiche. Gli infortuni li hanno in tanti"

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e oggi commentatore tv, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà. Di seguito le sue dichiarazioni.

Che ne pensa del nuovo sfogo di Conte?

"Non so. Antonio ci va a nozze con certe critiche, come Spalletti... Ovvio ha avuto problematiche di infortuni, ma sono all'ordine del giorno per tanti. Anche se ne ha avuti di gravi. E' una squadra che deve crescere, le critiche fanno parte del gioco. Il Napoli è diventato a livello delle big per quello fatto negli ultimi anno. Ha sempre lavorato sul fattore difensivo, ma per raggiungere certi risultati si lavora anche su quello. Sono critiche normale che fanno parte del nostro mondo. E poi a Conte certe critiche lo gasano, gli danno forza poi".

Fiorentina, le piace Vanoli?

"Ragazzo straordinario, ha fatto un lavoro importante a Venezia. E' un seguace di Conte, ha lavorato con lui. Prima devono mettersi d'accordo con Pioli per la buonuscita. Può fare bene. Le colpe sono anche dei giocatori, sono loro che vanno in campo".