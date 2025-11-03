Varriale: "Bicchiere mezzo pieno! Il Como ha il miglior gioco e il Napoli è rimasto in testa"

Il giornalista Enrico Varriale, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di 'A Tutto Napoli', ha parlato dei temi attuali sugli azzurri: "Nella partita di sabato, il risultato porta a stabilire se vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto: io lo vedo mezzo pieno. Lo avevo detto alla vigilia che il Como era una squadra da prendere con le molle e ha confermato al Maradona di essere in crescita, di avere forse il miglior gioco del campionato italiano dal punto di vista dello sviluppo tattico.

E ha dimostrato di avere quella malizia che porterà secondo me la formazione di Fabregas a essere una mina vagante nella corsa all’Europa. La partita è stata combattuta, bella, europea: i ritmi, le schermaglie tattiche, sono stati superiori a quelli che vediamo di solito. Per la prima volta il Napoli non ha vinto al Maradona, però se alla fine guardiamo la classifica il Napoli ha passato un’altra giornata in testa addirittura in solitaria, dopo la sconfitta della Roma contro il Milan. Guardando il panorama delle altre, ha ragione Conte a dire che si critica il Napoli primo in classifica, figuriamoci le altre. Tanto per non far nomi, l’Inter ha vinto una partita con il Verona che se fosse finita in parità sarebbe stata stretta al Verona”.