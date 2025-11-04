L'attore Esposito: "C'è un 10 argentino che mi piacerebbe vedere al Napoli..."

Salvatore Esposito, attore napoletano, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Tv Serie A. Di seguito un estratto.

Nel Como c’è un 10 argentino che ha un grande magnetismo: quanto ti piacerebbe vedere Nico Paz con la maglia del Napoli? “Eh magari… è un giocatore fortissimo. Diciamo che a me aveva subito colpito da quel Napoli-Real Madrid: lui era entrato da pochi minuti, ma fece quasi un assist e segnò addirittura. Quindi gli farà bene anche questo altro anno al Como, però poi penso che dal prossimo anno o tornerà a Madrid o farà comunque un salto in avanti nella sua carriera”.