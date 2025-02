Pres. AIA: "Non siamo soddisfatti, l’arbitro non può che applicare il protocollo"

vedi letture

Antonio Zappi: presidente dell’Aia, in occasione dell’assegnazione del Premio Nazionale Enzo Bearzot 2025, ha dichiarato: “Non siamo soddisfatti, qualche problema c’è stato e non possiamo negarlo. L’arbitro non può che applicare il protocollo dell’Ifab, è questo istituto che modifica gli strumenti protocollari e se deciderà di aggiornarli per garantire la regolarità del calcio noi lo faremo volentieri”.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).