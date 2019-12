Pres. ass. allenatori Ulivieri: "Contratto Ancelotti? Non è una novità l'inserimento di clausole"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Renzo Ulivieri, presidente Associazione Italiana Allenatori: “Questione contrattuale di Ancelotti? Scelta personale di un lavoratore che entra in un'azienda. Non mi sento di dare giudizi su questo. Ancelotti ha firmato un contratto assistito da un avvocato, è un accordo preso in piena consapevolezza. Uno lo condivide o meno, non mi sembra giusto entrare nel merito. Oggi vengono fatte tante clausole, se uno è disposto ad accettare l'offerta, l'accetta e basta. Oggi gli allenatori sono assistiti da avvocati, c'è piena consapevolezza.

Diritti di immagine? La mia immagine non valeva nulla (ride, ndr). La Serie A è senza accordo collettivo, perché non siamo riusciti a metterci al tavolo con la controparte. Lo dovremmo fare in termini di legge. Credo che ai tempi d'oggi, oltre al costo collettivo ci saranno una parte di clausole libere che ognuno potrà porre ed il problema non sarebbe risolto, la contrattazione è individuale".