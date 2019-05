Pres. Cagliari non si dà pace: "Non ho capito il rigore contro a Napoli..."

Ospite di Sky, il patron Tommaso Giulini parla così della stagione del Cagliari, dopo la salvezza raggiunta, toccando ancora il rigore concesso al Napoli proprio durante il match contro i sardi: "C'è grande delusione per non essere dodicesimi, ma quindicesimi, c'è mancato solo un punti. L'anno prossimo è quello del centenario e c'è maggiore responsabilità per fare una stagione all'altezza delle aspettative. Qualche anticipazione sui festeggiamenti? Non posso, il mio staff me la farebbe pagare, c'è ancora tempo. Dove è mancato il punto? Ho in mente l'occasione di Joao Pedro al 95' di ieri, poi vorrei capire le dinamiche del rigore che ci hanno fischiato contro a Napoli, infine gli infortuni di Klavan e Castro".