Pres. Carpi a TN: "Mi manca il calcio, i giovani sono distrutti! Non vedo l'ora riparta"

Stefano Bonacini, presidente del Carpi, ha avuto il Covid-19, ora sta bene, ne ha parlato a Tuttonapoli.net raccontando anche la sua nostalgia per il calcio: "Mi manca? Tantissimo. Mi mancano le partite, l'attesa delle gare, i confronti con la squadra. Per questo voglio che ritorni: è un momento di spensieratezza, ti permette di pensare ad altro, di distrarti. A tavola con la famiglia di che parli se non di Coronavirus? Mio figlio ha 14 anni e non vede l'ora di rivedere una partita. L'altra volta seguiva Buffa e il racconto dei Mondiali dell'82. I giovani come lui sono distrutti. Stanno tutto il giorno davanti al pc o alla tv. Bisogna evadere".