Pres. Club Napoli Reggio Emilia: "Venerdì invasione azzurra, ci saranno più napoletani che locali"

© foto di Simone Lorini

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Pasquale Mottola, presidente del Club Napoli Reggio Emilia: “A Reggio Emilia sarà un’invasione azzurra, speriamo che poi tutto andrà nel verso giusto all’interno del campo. Il divieto di sciarpe azzurre? Nessun divieto, riguarda soltanto la curva sud che sarà occupata da soli tifosi del Sassuolo. Negli anni precedenti è spesso capitato che contro le big è comparsa qualche sciarpa in questi settori. Episodi come a La Spezia? Qualche imbecille c’è sempre, ma a Reggio Emilia la situazione è sempre stata tranquilla.