Pres. Crotone: "Spero si possa regolarizzare il campionato senza fare porcate"

Il presidente del Crotone Gianni Vrenna è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli in merito ad una possibile ripresa dei campionati: "Non si sa cosa può succedere domani, è impossibile fare pronostici. E' un momento difficile per tutti. Spero si possa finire regolarizzando il campionato, basta che non si facciano porcate.

"In Italia, ognuno tira l'acqua al mulino proprio. Si è tenuto un terzo del campionato, speriamo di poterlo finire. Mettetevi nei panni del Benevento, si comincerebbe con le carte bollate. Io credo sia prematuro parlare di tutto, la speranza è che riusciamo a contrastare quest'epidemia, possiamo anche iniziare a porte chiuse. Avremo bisogno di fare un ritiro dato che stiamo fermi da tanto"