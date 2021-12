Pres. Empoli: "Gran personalità al Maradona, ma ci è servita anche la fortuna"

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, all'indomani della vittoria sul campo del Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Abbiamo avuto anche una bella dose di fortuna, che ci vuole in questo gioco e soprattutto al cospetto di una squadra come il Napoli, anche se mancavano tre campioni e noi abbiamo approfittato di questa situazione. L'Empoli ha giocato con personalità e padronanza al Maradona, senza buttare mai via la palla. Parisi? Diventerà un giocatore di livello, ma deve ancora completarsi. Ieri ha fatto un figurone, mette in crisi gli avversari ma non risulta ancora determinante negli ultimi venti metri".