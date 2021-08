Pres. Empoli su Sarri: "Esalterà la Lazio, a Napoli fece esplodere Higuain e Albiol..."

"Sono orgoglioso di aver lanciato Maurizio nel calcio che conta insieme a Marcello Carli. Allora ci siamo tolti parecchie soddisfazioni, oggi lui è uno degli allenatori più forti e vincenti". Ai taccuini de Il Messaggero, il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi tesse le lodi di Maurizio Sarri, riportato in A dalla Lazio di Lotito dopo lo Scudetto con la Juventus: "Parliamo di un personaggio che calamita i riflettori proprio per i suoi modi antichi - ha proseguito Corsi -. Fosse per lui non parlerebbe mai. Alla Lazio dovrebbe farlo per forza in un ambiente esigente, anche se ama di più lavorare e pensare alla squadra giorno e notte". Il patron azzurro ha poi sottolineato che, quando apre bocca, Maurizio "non dice mai cose banali", e si è detto sicuro che alla Lazio "riuscirà ad esaltare i giocatori. A Napoli dopo 15 giorni fece esplodere Albiol e Higuain, mi aspetto lo stesso con Immobile e altri campioni". Corsi ha poi aggiunto: "Maurizio è un maniaco del suo lavoro. Tutti pensano che alla Lazio, con due giocatori in più, farebbe meglio. Ma lui si arrangia, non si lamenta e trova sempre soluzioni impensabili. Lui e il suo staff sono dei geni, ma molto alla Lazio dipenderà dall'attitudine dei giocatori".