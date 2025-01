Pres. Lecce: “Lusingati dall’offerta del Man United, ma vogliamo tenere Dorgu"

Oggi il Lecce ha incontrato il Manchester United per Patrick Dorgu. Il presidente del club salentino, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della trattativa con il club inglese e del futuro del laterale danese: “L’incontro è andato bene, è stato un incontro cordiale. Per noi è una soddisfazione sederci al tavolo con il Manchester United e parlare di un giocatore che proviene dalla nostra Primavera. Significa che è un percorso di crescita del club notevole e di cui siamo molto contenti.

Abbiamo spiegato al Manchester che la nostra volontà al momento è quella di cercare di mantenere inalterato il nostro organico, trattenendo tutti i big, in particolare Dorgu. Abbiamo cercato di far capire che per noi è un appuntamento importante con la storai quest’anno. Potremmo raggiungere la terza storica salvezza. Pur essendo lusingati dell’offerta del Manchester, per noi la priorità è il risultato sportivo che è fondamentale”.