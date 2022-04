Pres. Lega Serie A: "Problema stadi è nazionale, serve una regia del Governo"

Il presidente della Lega di Serie A Lorenzo Casini ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera dove ha parlato del problema degli stadi

Il presidente della Lega di Serie A Lorenzo Casini ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera dove ha parlato del problema degli stadi: "Occorre far comprendere che uno stadio non è solo un campo di gioco, ma anche uno strumento di rigenerazione urbana e un mezzo per migliorare l’efficienza energetica e un hub tecnologico. Costruire nuovi impianti non è un problema locale, ma nazionale: serve una cabina di regia permanente, a guida governo, con il Coni, la Figc, le Leghe, l’Istituto per il credito sportivo e le amministrazioni coinvolte. Certo, un grande evento come un’Olimpiade, un Mondiale o un Europeo sarebbe un acceleratore".

Sul fallimento di non andare al Mondiale: "Spiace per il mancato Mondiale, soprattutto per i ragazzini: il rischio è perdere generazioni di tifosi che per due edizioni non vedranno gli azzurri".