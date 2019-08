Pres. Lille: "Pepè voleva la Champions, alla fine ha scelto di lasciare il segno in Premier..."

Gerard Lopez, presidente del Lille, ha parlato così della cessione di Pepé all'Arsenal di questa estate: "Cercava due cose per il suo futuro: giocare la Champions o essere parte di un gruppo che la potesse giocare. Poi voleva essere in grado di avere un grande impatto, non solo in termini di gol, ma all'interno del club. Napoli e Arsenal avevano queste caratteristiche, il Napoli è in Champions e l'Arsenal è una delle grandi della Premier. Ha scelto l'Inghilterra perché è lì che vuole lasciare il segno".