Pres. Lille: "Seguo il Napoli da bambino grazie a Maradona. È una grande squadra, Ancelotti tra i migliori al mondo"

“Napoli è tra le squadre che seguo di più. Sa perché? Perché sono sempre stato un fan del Barcellona, da quando c’era Maradona. A 11 anni ho pianto quando andò via, per me fu come la fine del mondo. Da quel momento ho iniziato a seguire il Napoli, una squadra che arriva sempre molto in alto in classifica, con un allenatore tra i più importanti nel mondo del calcio”. Lo ha detto il presidente del Lille Gerard Lopez nell’intervista rilasciata a Tuttosport.