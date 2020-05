Pres. Pescara: "Protocollo viene contestato in Serie A, come possiamo applicarlo noi in B?"

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "La Serie A contesta il protocollo, è evidente che ci siano dei problemi da limare. Figuriamoci noi in Serie B come possiamo applicarlo. Non dobbiamo dimenticare che ci sono tante categorie che non si sono fermate o che stanno riprendendo la propria attività, allora perché non può farlo il calcio? Non è pensabile che con un solo positivo si ferma di nuovo tutto, altrimenti dovrebbe valere lo stesso anche per il cassiere del supermercato. E lo stesso vale per il ritiro: il cassiere non deve dormire a casa sua?".