Pres. Pescara sicuro: "Senza infortuni e Coppa d'Africa ora il Napoli sarebbe in vetta"

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Se il Napoli non avesse avuto tutti quegli infortuni nel girone d'andata e poi la Coppa d'Africa, oltre al Covid, ora sarebbe al primo posto. Insigne? E' un professionista, non ho dubbi sul fatto che dia il massimo fino alla fine. Tiene molto alla maglia azzurra, poi le strade si possono dividere".