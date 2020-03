Pres. Pescara: "Tutti i club vogliono finire i campionati, ma ora prima la salute"

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "L'interesse di tutto è quello di finire i campionati, ma dobbiamo attenerci a ciò che accadrà nei prossimi giorni in quest'emergenza. Anche ad emergenza finita, non potremo metterci a fare ciò che facevamo prima, altrimenti l'emergenza tornerebbe. Al primo posto c'è la salute di tutti gli italiani, il calcio può aspettare. Tutti i club vogliono ripartire, anche perché fermando i campionati non sarebbe facile prendere delle decisioni riguardo alla prossima stagione".