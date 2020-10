Pres. Piemonte: "La sentenza Juve-Napoli rispetta le procedure che l'Italia si è data"

(ANSA) - TORINO, 15 OTT - "Ho partecipato alla stesura delle linee guida dello sport. Credo che decisione rispetti appieno le procedure che l'Italia si è data". Il governatore del Piemonte Alberto Cirio commenta così la decisione del giudice sportivo di assegnare il 3-0 a tavolino alla Juventus per la partita in cui il Napoli non si è presentato all'Allianz Stadium." Se si fosse agito diversamente - aggiunge Cirio ai microfoni di Radio Capital - si sarebbe creato un precedente pericoloso che io credo avrebbe messo a rischio tutto il campionato". (ANSA).