Pres. Regione Abruzzo: "Date ritiro dipendono dalla Champions, sulle amichevoli..."

Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sul ritiro degli azzurri che quest'anno si svolgerà a Castel di Sangro: "Siamo soddisfatti di questo rapporto, comincia cosi una storia che speriamo duri a lungo. Ritiro? Le date e le tempistiche dipendono dal percorso agonistico del Napoli, devono affrontare il Barcellona e da questo dipende il prosieguo della Champions. Se esce subito, il ritiro può iniziare poco dopo il 22, magari 22-23 agosto, ed avere almeno 15 giorni davanti, molto dipende anche da quando comincerà il campionato. Ci saranno una dozzina di giorni, se il campionato dovesse cominciare più avanti, potrebbero diventare anche più giorni, e noi saremo molto contenti.

Quattro amichevoli a Castel di Sangro? Lo spero bene, quello che è certo è che il campo di calcio del Castel di Sangro permette amichevoli di lusso, ha requisiti anche per l'illuminazione televisiva, con uno stadio che ospita fino a 7mila tifosi, anche se per ragioni Covid non sappiamo se sarà aperto e la capienza ammissibile.

Parte di ritiro in Trentino e poi in Abruzzo? Posso dirle che il contratto con l'Abruzzo prevede un accordo pluriennale, sono certo che il Napoli e calcio e tutti i tifosi si innamoreranno tanto dell'Abruzzo, i suoi luoghi e la comodità con cui la tifoseria può arrivare, che questo rapporto sarà duraturo nel tempo.

Eventi a margine? Sono condizionati epidemiologica, sono previste feste, eventi, presentazioni pubbliche in piazza. Oggi è difficile pronosticare come si potrà fare anche questo corredo di attività, spettacolo ed eventi collaterali".