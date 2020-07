Pres. Regione Abruzzo: "Ferie dei calciatori prima del ritiro, stiamo lavorando per la sicurezza"

Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sul ritiro degli azzurri che quest'anno si svolgerà a Castel di Sangro: "Ai calciatori deve essere assicurato un minimo di ferie e riposo, poi inizierà il ritiro. Per gli interessi dell'Abruzzo dovrei tifare contro il Napoli in Champions ma sono troppo patriottico.

Ieri sono stato a Castel di Sangro e Roccaraso per parlare con le amministrazioni locali, i sindaci, con chi lavorerà per offrire pacchetti promozionali e tutto ciò che c'è attorno al ritiro, si sta lavorando anche con le prefetture per garantire l'ordine pubblico. La situazione del Coronavirus in Abruzzo è sotto controllo, pochi casi settimanali con una piccola punta in questi giorni legata all'arrivo di persone da fuori, sono piccoli focolai tracciati e tenuti sotto controllo".