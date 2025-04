Pres. Serie A annuncia date terzultimo turno: "Torino-Inter domenica alle 18, Napoli-Genoa alle 20:45"

vedi letture

Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Serie A, commenta in conferenza stampa l'assemblea andata in scena oggi in via Rosellini: "Abbiamo portato avanti i temi, lavorando sulle commissioni. Abbiamo fatto una lunga analisi del panorama dei diritti Tv internazionali, che sono quelli su cui dobbiamo fare meglio. Le prossime due assemblee si terranno a Roma in occasione della finale di Coppa Italia: di fatto esamineremo nel dettaglio il piano industriale, oggi accennato per le linee guida, di cui oggi abbiamo discusso molto. A Roma speriamo di poterlo licenziare. L'altra assemblea la faremo il 6 giugno, in occasione del festival della Serie A: in quell'occasione daremo il calendario, cercare di anticipare il più possibile è un obiettivo. Purtroppo siamo spesso costretti a comunicare le date in ritardo per via delle coppe, e capiamo sia un problema per i tifosi: vorremmo darle con il più ampio anticipo possibile, compatibilmente con l'impegno delle coppe. In futuro su alcune partite potremmo indicare delle X, magari indicando 7-8 partite su 10: all'inizio sarà più difficile, però mano a mano cercheremo di dare queste informazioni il prima possibile. In quest'ottica abbiamo fatto anche il calendario: il 9 maggio ci sarà Milan-Bologna alle 20.45 visto che poi ci sarà la finale di Coppa Italia. Lo sforzo della Lega è quello di dare un prodotto sempre più bello, amare il nostro calcio vuol dire passare per delle immagini sempre più accattivanti e vedrete quello che faremo a Roma. Il sabato 10 maggio ci saranno Como-Cagliari alle 15, Lazio-Juventus alle 18 e poi Empoli-Parma alle 20.45. Domenica 12.30 Udinese-Monza, alle 18 Torino-Inter e alle 20.45 Napoli-Genoa. Il lunedì Venezia-Fiorentina e poi Atalanta-Roma".

GIORNATA 36

9 maggio alle 20.45 - Milan-Bologna

10 maggio alle 15 - Como-Cagliari

10 maggio alle 18 - Lazio-Juventus

10 maggio alle 20.45 - Empoli-Parma

11 maggio alle 12.30 - Udinese-Monza

11 maggio alle 15 - Hellas Verona-Lecce

11 maggio alle 18 - Torino-Inter

11 maggio alle 20.45 - Napoli-Genoa

12 maggio alle 18.30 - Venezia-Fiorentina

12 maggio alle 20.45 - Atalanta-Roma

Ci sono novità sulla Supercoppa?

"Mancano ancora due giorni alla scadenza, abbiamo già deciso di sollecitare i sauditi e la mia impressione è che, viste le quattro squadre che saranno coinvolte - Inter e Napoli per il campionato poi vedremo chi sarà la prima, Milan e Bologna come finaliste di Coppa Italia - io credo sia un panel abbastanza appetibile. La scelta è loro, contiamo di averla entro il 30 o giù di lì. Abbiamo altre alternative sul tavolo allettanti, non ci fasciamo la testa e abbiamo già delle alternative interessanti. Quali? Per il momento sono tutte soggette a clausole di riservatezza".