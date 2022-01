Pres. Toronto al settimo cielo: "Preso Insigne, è un giorno storico! I tifosi lo ameranno"

Bill Manning, presidente del Toronto FC, dopo l'annuncio dell'arrivo in estate di Lorenzo Insigne ha espresso tutta la sua gioia al sito ufficiale del suo club: "Questo è un giorno storico ed emozionante per il nostro club. Lorenzo è un attaccante di livello mondiale, nel pieno della sua carriera. È stato campione d'Europa con l'Italia e si è esibito sui più grandi palcoscenici durante la sua carriera con il Napoli. Lorenzo ha il talento giusto per cambiare le cose. Gioca con gioia e passione e i nostri tifosi lo adoreranno".