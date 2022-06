Pres. Toronto esalta Insigne: “Una star! Ha carisma e personalità, i tifosi lo adoreranno”

Al termine della conferenza stampa di presentazione di Lorenzo Insigne, il presidente del Toronto Bill Manning ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Toronto Sun

Al termine della conferenza stampa di presentazione di Lorenzo Insigne, il presidente del Toronto Bill Manning ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Toronto Sun: “Stiamo vedendo interesse per il nostro club dall'estero in modi mai visti prima. Abbiamo avuto tanti giocatori molto bravi che hanno firmato con questo club, ma nessuno della grandezza di Insigne. Siamo molto ambiziosi e speriamo che in questi prossimi quattro-cinque anni Lorenzo sia un pezzo fondamentale. Faremo in modo di mettere intorno a lui dei buoni giocatori e penso che abbiamo l'allenatore giusto. Penso che il meglio sia davanti a noi in questo momento. Lorenzo è una star. Penso che abbia detto le cose giuste: lascerà che il suo gioco lo sostenga. Ha carisma e personalità. Penso che i nostri fan lo adoreranno”.