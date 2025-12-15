Pres. Udinese: ”Lucca sarà un giocatore importantissimo per il Napoli. Atta? A gennaio resta"

Franco Soldati, presidente dell’Udinese, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': “I giocatori si integrano ad Udine in un modo perfetto, Zaniolo sta ripagando la fiducia che gli è stata data da tutti noi con gli interessi, la partita che ha fatto ieri è stata notevole.

Ieri abbiamo giocato una partita perfetta, dal punto di vista fisico e tecnico, poche volte ho visto l’Udinese giocare così bene, da tempo non la vedevo giocare così: siamo usciti tutti dal campo molto soddisfatti.

In questi periodi si comincia a far sentire la stanchezza, il bisogno di turnover e dare ai giocatori il giusto riposo, il Napoli ha diverse competizioni e quindi per noi è più semplice riposare. A Lucca va dato il giusto tempo perché possa giocare e crescere, deve avere il giusto tempo per inserirsi e sarà un calciatore importantissimo per il Napoli. Per me non partirà nel mese di gennaio e rimarrà in azzurro.

Atta? Il giocatore deve rientrare e tornare ai suoi livelli, rimarrà ad Udine fino al termine della stagione, difficilmente da parte nostra ci sono trattative e gennaio”.