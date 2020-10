Preziosi contro Napoli ed ADL, Alvino ricorda: "Ma mica è lo stesso Preziosi del 2005?"

"Scusate l'ignoranza in materia ma il Preziosi che dice "Juve-Napoli spot mortale per il calcio" e che continua ad attaccare ADL è lo stesso del 2005? No non è lui, vero? Mi confermate?", così su Twitter il giornalista di Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino, in merito alle continue dichiarazioni di Enrico Preziosi in merito al mancato rispetto protocollo da parte del Napoli con riferimento alle vicende del 2005 che portarono alla retrocessione in B per illecito sportivo.