Preziosi tifa Napoli per lo scudetto: "Ha più possibilità del Milan. Sarà un duello con l'Inter"

L’ex presidente del Genoa, Enrico Preziosi, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv.

“Il mio addio al calcio? Tutto inizia poi finisce, quello che è importante è decidere, ho fatto la mia scelta, sono contento così. Da presidente del Genoa posso dire di essere soddisfatto, siamo stati quasi sempre nella parte sinistra della classifica, solo negli ultimi anni abbiamo un po’ tribolato. Il Napoli? Ne sono tifoso, da presidente però ho sempre pensato al bene del Genoa.

Ho sfiorato il club azzurro tempo fa, quando c’era Naldi: eravamo in Sardegna e lo convinsi a cedere, ma mi propose una formula di cinque anni prima di lasciarmi tutta la proprietà, il 20% alla volta. Alle 2 di notte mi diedero l’ok ma Naldi poi alla fine impedì l’affare.

Il calcio mi manca? Lo guardo da spettatore, mi manca l’adrenalina della gara, ma sto anche meglio. Ieri ho visto la partita del Napoli, il Genoa che non perde mai e Torino-Inter.

Il Napoli sta dimostrando che ha la possibilità di vincere lo scudetto, a mio parere anche più del Milan, con la squadra al completo è superiore, l’Inter certo ha una gara da recuperare, gli azzurri non devono più fare passi falsi. Spalletti lo conosco da anni, dai tempi del Saronno, è una persona piacevole e mi piace vedere il Napoli com’è messo in campo. Secondo me la squadra è una candidata importante allo scudetto, più del Milan, l’Inter la vedo un po’ stanca, ha però dei giocatori di maggiore qualità. Secondo me sarà un duello Napoli-Inter”.