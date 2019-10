Primavera, Baronio: "Ci sta perdere con la Roma in casa, puntiamo a salvarci! Ma così fa male..."

Roberto Baronio, allenatore del Napoli Primavera, dopo la sconfitta interna contro la Roma è intervenuto ai media presenti, tra cui l'inviato di Tuttonapoli.net: "Purtroppo ci capita di prendere un gol dopo l'altro, ma devo guardare il lato positivo e il lato positivo è che abbiamo giocato contro una squadra forte, alla pari per gran parte del match. Non si poteva essere spavaldi, ma accorti. Loro sono stati bravi, il risultato è cambiato e non siamo riusciti a riprenderlo. Ci sono episodi, ma ciò che mi interessa è la prestazione di squadra, che è stata positiva. Noi puntiamo a salvarci, ci sta perdere con la Roma in casa, anche se così fa male".

Su Vianni: "E' uscito perché s'è allenato a parte per un mese per un problema al gomito. Non ha ancora il ritmo gara".