Primavera, l’ex Beoni: "Napoli stratosferico, ma dall'Inter ci potevamo aspettare di più"

Lo storico vice di Maurizio Sarri ed ex allenatore del Napoli Primavera, Loris Beoni , ha parlato a margine di un evento a Castiglion Fiorentino dove verrà premiato in serata proprio il tecnico della Lazio. Queste le sue parole a TMW , a partire dal Napoli: "È una squadra che ha fatto non bene, ma benissimo, se non meravigliosamente. Facendo gli scongiuri come gli amici napoletani questo è un campionato strameritato".

Obiettivo Champions raggiungibile per la Lazio?

"La lotta è ancora aperta, sicuramente dovranno stare molto attenti nelle prossime partite ma partono da una situazione di privilegio. Se continueranno così penso che ce la potranno fare. Non giocare le coppe può essere uin fattore importante, Sarri può programmare la settimana in previsione della gara domenicale e questo è importante per lui. Non lo vedo da tempo, non so come sta a Roma".

Inter e Milan sono delusioni in campionato?

"Contro questo Napoli c'era poco da fare, forse ci si poteva aspettare qualcosa di più dall'organico dell'Inter".