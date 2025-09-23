Prof. Albarella: "Ci sono giocatori che si infortunano frequentemente e hanno poco tempo per recuperare"
Eugenio Albarella, preparatore atletico è intervenuto a Radio Napoli Centrale nella trasmissione 'Un calcio alla radio': “Gli infortuni sono la fotografia del calcio di oggi. Bisogna conviverci, soprattutto se questo trend non si può cambiare. Abbiamo visto ormai come sono i calendari, in uno sport che tende a essere sempre più orientato alla prestazione fisica.
Ci sono giocatori che si infortunano ormai frequentemente e poco tempo per recuperare. La realtà è descritta dai numeri: negli ultimi 4 nei cinque campionato europei più importanti l’indice di infortuni è aumentato. Sono problemi che costano anche in termini economici. La realtà è ormai questa: gli indici di rischio sono strettamente collegati ai tempi di recupero, che ormai si sono ridotti notevolmente”.
