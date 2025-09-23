Cagni non ha dubbi: "È questo il miglior centrocampo della Serie A"

“Conte ha difeso la squadra. Il Napoli ha il miglior centrocampo della serie A. Tra Allegri e Conte finirà in parità”. Così parla Gigi Cagni ai microfoni di Radio Marte: “Conte ha fatto bene a parlare in quel modo perché ha innanzitutto difeso la squadra. Poi ha anche ragione, perché quando ci sono 9 calciatori nuovi in organico serve del tempo per inserirli nei meccanismi di gioco. Non sono preoccupato, ad esempio, per la prova di Elmas: il macedone crescerà. Conte – ha detto l’allenatore a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre - non si crea nessun problema al riguardo e sa che sta costruendo qualcosa. Può sbagliare anche lui giudizio su un giocatore, ma ora è convinto che Elmas possa fare anche quel ruolo. Certo Elmas ha caratteristiche diverse, soprattutto sul piano fisico, perché Anguissa è una roba che solo al guardarlo mi fa paura.

E' bravo anche tecnicamente, il camerunense: una cosa pazzesca. Ma quando non ci sarà potrà giocare Elmas al suo posto oppure Conte troverà altre soluzioni. Di sicuro il centrocampo titolare del Napoli è il migliore del campionato. Hojlund invece ha qualità, ma anche troppa voglia di fare bene e sbaglia. Lo vedo teso, vuole dimostrare e finisce per strafare perché vorrebbe spaccare tutto. Appena avrà messo a posto questa cosa ed avrà trovato la serenità, andrà meglio... La sfida tra Milan e Napoli di domenica è anche un confronto tra due grandi allenatori, Allegri e Conte. Non so chi vincerà, tra di loro, almeno sulla panchina, finisce in pareggio. Avete visto che Allegri in poco tempo sembra aver già risolto tutti i problemi del Milan? E che dire di Conte… ha portato il Napoli dal decimo posto allo scudetto… E sarà anche una bellissima sfida tra De Bruyne e Modric: quando si affrontano due calciatori del genere è sempre un bel vedere”