Capuano attacca: "Mancano 2 rigori al Pisa! Conte, dove sono i retropensieri?"

vedi letture

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, tramite dei tweet sul suo profilo X ha contestato la gestione arbitrale in Napoli-Pisa, a detta sua con due rigori non dati agli ospiti: "Il pasticcio del rigore non dato al Pisa chiude per questa stagione la questione dei retro pensieri di Conte. Siamo d’accordo? Gilardino: 'Non mi piace parlare degli episodi'. E la chiude qui. Mancano due rigori al suo Pisa, ma si conferma un signor allenatore. Zero alibi ai giocatori".