Ds Verona elogia il Pisa: "Visto che partita a Napoli? Sarà dura salvarsi"

Il direttore sportivo dell'Hellas Verona, Sean Sogliano, nel corso del suo intervento al programma "Supermercato" su Telenuovo ha parlato delle prospettive dei gialloblu in questo campionato.

Sensazioni dopo la partita con la Juventus?

"Siamo all'inizio di un campionato molto difficile. Sapete come ragiono: dobbiamo essere contenti delle prestazioni che la squadra sta facendo, ma anche consapevoli che sia un campionato molto duro, il livello delle squadre in lotta per la salvezza si è alzato molto. Dobbiamo continuare a giocare con questa voglia, mettendo in campo tutto quello che abbiamo. Lottare per fare punti, perché servono quelli. Ero a vedere Inter-Sassuolo: i neroverdi hanno una squadra molto importante, il Pisa ha fatto un'ottima partita contro il Napoli. Mi fa piacere vedere che la gente abbia riconosciuto l'impegno messo dalla squadra. Ad inizio stagione anche noi dobbiamo vedere se chi è venuto abbia capito dov'è arrivato e in queste prime partite che abbiamo fatto, i ragazzi hanno dato il 100%, in particolare nelle ultime due, ma anche con l'Udinese. L'ambiente di Verona è unico, quando è unito".

C'è tanto entusiasmo nell'ambiente: la cosa difficile ora è controllare questo entusiasmo?

"È dura fare punti: per portare a casa punti devi fare una grande prestazione in questa Serie A. Devi andare a casa che sei distrutto, andare a casa a fare ghiaccio tutta la sera. Abbiamo 7 infortunati, ma nessuno ci ha dato peso pensando invece a dare il 100%. Anche chi ha 3 minuti a disposizione entra sapendo di poter dare una mano fondamentale ai compagni".