Il gesto di Conte dopo il gol di Lucca lo hanno visto tutti

Lorenzo Lucca segna un gran gol. Un gol alla Lucca, da corazziere puro, difendendo palla e scaricando con rabbia e col destro alle spalle del portiere. Poi corre verso la panchina a esultare. Conte gli salta letteralmente addosso e lo abbraccia. Un'esultanza collettiva che è molto chiara e indica non solo l'unione del gruppo ma anche la stima dell'allenatore per un centravanti che la critica già aveva messo nel mirino ma che invece ha qualità importanti che vanno sfruttate. Lucca è stata una considerazione tecnica e tattica di Conte in sede di mercato.

Un nove potente e prestante fisicamente già elogiato un anno fa da avversario da Conte. L'infortunio di Lukaku poteva rallentarne l'inserimento in squadra, che invece doveva essere graduale. Ora Lucca ha voglia di rispondere alle prime critiche e lo ha fatto subito con il gol del 3-1 al Pisa, sua ex squadra. Adesso testa alla prossima accettando magari un'altra panchina - Hojlund - ma sapendo che anche in pochi minuti si può fare la differenza.