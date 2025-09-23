La vera sorpresa di questa stagione non è arrivata dal mercato

Non è Hojlund, non è De Bruyne di cui si conosce tutto, non è Lang che presto vedremo all'opera e che già ieri poteva entrare (tre panchine di fila). La vera sorpresa di questo inizio di stagione è un giocatore che a un certo punto radiomercato dava addirittura tra i possibili partenti. Leonardo Spinazzola, suo l'assist per Gilmour, sua la rete del 2-1, è la nota lieta di questo avvio di campionato. Sta tornando ai livelli di un tempo. E' diventato con merito il titolare a sinistra aspettando anche il neo acquisto Gutierrez.

Lo merita con un'altra prova convincente dopo la buona prova con il Cagliari, l'assist per Hojlund con la Fiorentina (si era ripetuto ieri) e la palla di ieri per Gilmour oltre al gol. La gamba va veloce, è fluida. Il resto non era mai mancato. L'ex Roma, arrivato da svincolato un anno fa dopo la fine della sua avventura alla Roma, è sempre stato frenato da problemi fisici. Forse avrebbe meritato una carriera diversa. Agli Europei del 2021 era stato uno dei migliori prima dell'infortunio col Belgio. Il Napoli ha creduto in lui, il lavoro di Conte e del suo staff è stato perfetto e ora Spinazzola a sinistra va e sta tornando imprendibile come nei tempi migliori.