Varriale tuona: "Combo Crezzini/Mazzoleni ha sbagliato tutto e messo a rischio la vittoria!"

Il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul profilo X, ha commentato la vittoria del Napoli contro il Pisa, dando un giudizio anche sulla gestione arbitrale del match. Queste le sue parole: "Dopo quattro turni il Napoli torna da solo in vetta alla Serie A. Ma con un ottimo Pisa non è stato semplice. Un paio di imperdonabili errori difensivi e la combo Crezzini/Mazzoleni che sbagliano tutto mettono a rischio una vittoria con protagonisti uno Spinazzola da Nazionale e Lucca".