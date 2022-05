Prof. Albarella: “Dare continuità agli allenamenti fa la differenza e quest’anno si è capito”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Eugenio Albarella, preparatore atletico

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Eugenio Albarella, preparatore atletico: “Ben vengano questi 50 giorni di pausa dalla fine del campionato alla ripresa degli allenamenti. Questo sarà una boccata d’ossigeno per i calciatori che vengono da un periodo di ultra stress. Poi, si entrerà in una competizione anomala perché non c’è mai stata una pausa così lunga durante il campionato e ci sarà un’incidenza perché ci saranno, prima della sosta, 15 partite di campionato, 6 partite di Champions, una sosta della nazionale e quindi le società dovranno adottare una strategia.

Dare continuità agli allenamenti fa la differenza e quest’anno si è capito. Le grandi squadre si sono trovate spesso a programmare la partita con un solo allenamento a disposizione”.