Prof. Castellacci denuncia: "Sto vedendo cose ridicole e tanta ipocrisia"

Enrico Castellacci, presidente medici sportivi italiani ed ex storico medico sociale della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Kiss Kiss Napoli: “La contagiosità è molto bassa in questo momento. Cerchiamo di usare meno ipocrisia in campo. Il fatto che le squadre non possano entrare insieme e poi si abbracciano è una cosa ridicola. Pochi hanno notato che il nuovo emendamento che ha portato alla quarantena soft ha dei punti oscuri. Il Venezia adesso va a giocare con il Pordenone, però deve prima fare i tamponi presso un laboratorio. Dopo la partita i giocatori rientrano nel ritiro fiduciario. I contatti ci sono stati tranquillamente, tra le due squadre. Il Pordenone tornerà a casa e il Venezia andrà in quarantena. Gattuso? Sono orgoglioso di potermi definire amico di Gattuso. Avremmo potuto vincere o perdere tutto ma abbiamo vissuto insieme emozioni e delusioni incredibili, anche a livello personale. Un abbraccio fortissimo a lui, e complimenti anche al presidente De Laurentiis. Campionato? È falsato. Lo dobbiamo finire e lo finiremo, sperando di poter ripartire bene il prossimo anno. I malati di covid vanno considerati come infortunati e quella squadra va considerata come sfortunata per avere avuto tanti infortuni”.